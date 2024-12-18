Организаторов незаконной миграции задержали в Москве

В Москве задержали восемь членов банды за организацию незаконной миграции

В Москве задержали восемь участников банды, организовавших незаконную миграцию в Россию с помощью фиктивных трудовых договоров. Об этом сообщили РИА «Новости» источники в региональном СК.

Следователи выяснили, что с января 2023 года по декабрь 2024-го члены банды из корыстных целей организовали незаконную миграцию в страну более 1000 иностранцев. Они оформляли фальшивые трудовые договоры, заработав на преступной деятельности 30 миллионов рублей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 322.1 УК РФ („Организация незаконной миграции“)», — заявили в СК.

В рамках расследования задержали восемь человек. Также правоохранители провели обыски, благодаря которым нашли документы, деньги и информационные носители.

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