Более десятка матерей из Брянской области продали отцовство мигрантам за круглую сумму

Как минимум 11 женщин подозревают в продаже отцовства иностранцам в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Если мигранты юридически становились отцами для российских детей, то получали право на гражданство РФ. По данным журналистов, практически все подозреваемые жили в Новозыбковском районе. Некоторые из них были знакомы между собой.

Полицейские узнали о схеме с помощью рейда «по отработке лиц цыганской народности». Правоохранители обратили внимание на документы одной из женщин, а потом проверили бумаги остальных ее родственников и близких.

По версии следователей, матери продали отцовство сразу на нескольких своих наследников. Особенно отличилась 27-летняя Маргарита, отцами ее пятерых детей стали четыре китайца и один таджик. На допросе женщины признались, что оформление отцовства для мигранта стоило примерно 30000 рублей.

Теперь против подозреваемых могут возбудить уголовное дело по «организация незаконной миграции».

Ранее крупный канал нелегальной миграции перекрыли в Санкт-Петербурге. По данным правоохранителей, злоумышленники открыли незаконный бизнес около миграционного центра. Они оказывали платные услуги по оформлению фиктивной регистрации иностранцев по месту пребывания.