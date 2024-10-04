Организатора криптовалютной биржи Cryptex отправили под стражу

Суд арестовал организатора криптовалютной биржи Cryptex Сергея Иванова

Суд Москвы избрал меру пресечения организатору преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Замоскворецкий районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Сергея Иванова. Его отправили под стражу на один месяц и 27 суток, то есть до 30 ноября 2024 года.

Сотрудники Следственного комитета ранее провели обыски у фигурантов дела о Cryptex. Силовики нашли пачки денег, машину Tesla и вертолет.

Создателей биржи Cryptex и анонимной платежной системы UAPS задержали 2 октября. Фигурантами дела стали 96 человек.

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