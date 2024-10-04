Организатора криптовалютной биржи Cryptex отправили под стражу

Суд Москвы избрал меру пресечения организатору преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex. Об этом сообщила
пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Замоскворецкий районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Сергея Иванова. Его отправили под стражу на один месяц и 27 суток, то есть до 30 ноября 2024 года.
Сотрудники Следственного комитета ранее провели обыски у фигурантов дела о Cryptex. Силовики нашли
пачки денег, машину Tesla и вертолет.
Создателей биржи Cryptex и анонимной платежной системы UAPS
задержали 2 октября. Фигурантами дела стали 96 человек.
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