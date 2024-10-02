Сотрудники Следственного комитета провели обыски у фигурантов дела криптовалютной биржи Cryptex. Силовики обнаружили много пачек денег, а также автомобили Tesla и вертолет. Оперативное видео опубликовала пресс-служба СК.
На кадрах — работа правоохранителей в квартире фигурантов уголовного дела. По одному из адресов обнаружили счетчик денег, а также много купюр. На видео попали автомобили Tesla, Mercedes и даже электропикап Tesla Cybertruck. Засветился и синий вертолет — его нашли в одном из ангаров.
Создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex задержали днем 2 октября. В общей сложности фигурантами дела стали 96 человек.
Деньги, вертолет и электрокар обнаружили у фигурантов дела Cryptex
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