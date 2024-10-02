Правоохранители задержали банду создателей криптовалютных сервисов для хакеров

СК: 96 фигурантов дела против криптовалютной биржи Cryptex доставят в Москву

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Фигурантами дела стали 96 человек. Их подозревают в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, а также в неправомерном доступе к компьютерной информации и обороте средств платежей. По версии следствия, задержанные с помощью анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов незаконно обменивали валюту.

«Основными клиентами данных сервисов являлись киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации их преступного дохода», — отметили в СК.

За 2023 год оборот средств преступного сообщества составил более 112 миллиардов рублей, а преступный доход фигурантов достиг 3,7 миллиарда рублей.

Ранее в Москве полиция поймала организаторов нелегального криптообменика, работавшего под видом турагентства. Преступники незаконно выводили деньги с помощью криптовалюты.