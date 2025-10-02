Организатор сбыта немаркированных сигарет в Новочеркасске получил два года

Новочеркасский городской суд Ростовской области признал индивидуального предпринимателя Артура Клатковского виновным в сбыте немаркированной табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным ведомства, Клатковский организовал хранение и продажу сигарет без акцизных марок. Во время обысков на складах, которыми он пользовался, оперативники изъяли более 13 тысяч пачек табачных изделий различных торговых марок. Общая стоимость товара составила около двух миллионов рублей.

Следствие велось на основании материалов УФСБ, уголовное дело возбудили СУ МУ МВД России «Новочеркасское» по части шестой статьи 171.1 Уголовного кодекса России (сбыт товаров без маркировки).

Суд приговорил предпринимателя к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Ранее «Парламентская газета» сообщила, что общая доля нелегальных товаров на российском розничном рынке составляет 10%, а оборот теневой торговли оценивается в пять триллионов рублей.