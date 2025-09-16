«Парламентская газета»: общая доля нелегальных товаров на российском розничном рынке составляет 10%
Каждый десятый товар на рынках России может быть нелегальным. Контрафактным считается продукт, при производстве которого были нарушены интеллектуальные права, например, использование чужого товарного знака. По данным «Парламентской газеты», общая доля нелегальных товаров на российском розничном рынке составляет 10%, а оборот теневой торговли оценивается в пять триллионов рублей.
Федеральная таможенная служба (ФТС) в 2022 году выявила 8,2 миллиона единиц контрафактной продукции, в 2023 и 2024 годах — по 4,9 миллиона.
Чаще всего контрафакт встречается среди ноутбуков, смартфонов, спортивных товаров, одежды, детских игрушек, автозапчастей, обуви, сумок, парфюмерии и косметики. Около половины поддельных товаров продается на рынках и ярмарках, до 30–40% — через маркетплейсы, остальная доля — через соцсети и мелкие магазины, написало радио Sputnik.
В крупных торговых сетях вероятность покупки контрафакта минимальна, так как они работают напрямую с официальными производителями и проверяют необходимые документы и сертификаты.