«Парламентская газета»: общая доля нелегальных товаров на российском розничном рынке составляет 10%

Каждый десятый товар на рынках России может быть нелегальным. Контрафактным считается продукт, при производстве которого были нарушены интеллектуальные права, например, использование чужого товарного знака. По данным «Парламентской газеты» , общая доля нелегальных товаров на российском розничном рынке составляет 10%, а оборот теневой торговли оценивается в пять триллионов рублей.

Федеральная таможенная служба (ФТС) в 2022 году выявила 8,2 миллиона единиц контрафактной продукции, в 2023 и 2024 годах — по 4,9 миллиона.

Чаще всего контрафакт встречается среди ноутбуков, смартфонов, спортивных товаров, одежды, детских игрушек, автозапчастей, обуви, сумок, парфюмерии и косметики. Около половины поддельных товаров продается на рынках и ярмарках, до 30–40% — через маркетплейсы, остальная доля — через соцсети и мелкие магазины, написало радио Sputnik.

В крупных торговых сетях вероятность покупки контрафакта минимальна, так как они работают напрямую с официальными производителями и проверяют необходимые документы и сертификаты.