Организатор нарколаборатории в Казани получил 16,5 года лишения свободы

Верховный суд Татарстана приговорил жителя Казани, организовавшего нарколабораторию в СНТ, к 16,5 года строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления ФСБ.

Судя по кадрам оперативной съемки, задержали мужчину на въезде в СНТ. При обыске у него нашли девять килограммов мефедрона, канистры с химическими веществами, а также оборудование для реакций и средства индивидуальной защиты.

Ранее Ивановский областной суд приговорил организатора нарколабораторий в регионе к пожизненному лишению свободы и штрафу в два миллиона рублей. Его подельники получили от 10 до 20 лет. Кроме незаконного производства наркотиков, их признали виновными в организации ОПГ и незаконном обороте оружия.