Жителю Белгородской области дали 20 лет за попытку подрыва российского «Панциря»

Уроженца Украины приговорили к 20 годам тюрьмы по делу о диверсии и госизмене

Белгородский областной суд приговорил уроженца Украины, планировавшего уничтожить боевую машину «Панцирь», к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре региона .

Проживавшего в Прохоровском районе Белгородской области 26-летнего мужчину признали виновным в государственной измене, попытке покупки взрывного устройства, а также в подготовке к диверсии.

В декабре 2023 года он связался со Службой безопасности Украины и предложил свои услуги по уничтожению российских солдат и военной техники. Кроме того, обвиняемый передал сведения о местоположении бойцов и комплексов противовоздушной обороны армии России в Белгороде и Белгородском районе. Также он попросил у СБУ гранатомет, поскольку планировал уничтожить боевую машину «Панцирь».

Суд назначил молодому человеку наказание в виде 20 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 тысяч рублей. Первые три года он будет сидеть в тюрьме, а затем его переведут в колонию строгого режима.

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