«Он тут воров ловил». Вспыли подробности о ликвидированном под Петербургом агенте ВСУ | 360°

05 мая 2024, 13:02
«Он тут воров ловил». Вспыли подробности о ликвидированном под Петербургом агенте ВСУ
РИА «Новости»: ликвидированный в Ленобласти агент ВСУ сбежал из России в 2022-м
Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Николай С., которого ликвидировали в Ленобласти, сбежал из России сразу после объявления частичной мобилизации в 2022 году. Раньше мужчина занимался ремонтом японских авто, рассказали РИА «Новости» его знакомые.
Николай руководил гаражным кооперативом «Стрела-2» в Подмосковье. Он работал механиком, специализировался на японских машинах.
Реклама
«Мы не общались тесно, а так да, машины к нему заезжали, „япошки“. Нормальный был человек. Он тут воров ловил», — рассказал один из собеседников агентства.
Он уточнил, что Николай по камерам вычислил злоумышленника, обворовавшего один из гаражей. После объявления частичной мобилизации мужчина в один день оставил все и уехал из России.
«Как мне сказали, он за один день ключи оставил и уехал», — рассказал знакомый.
Другие собеседники издания тоже подтвердили, что мужчина несколько лет занимался машинами, а потом исчез. Гараж он продал. Ходили слухи, что он уехал в Литву.
В Ленобласти злоумышленник готовился к теракту на топливном терминале в Тосненском районе. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, поэтому правоохранителям пришлось его ликвидировать. Мужчина был агентом украинской разведки.
Позже стало известно, что убитый в Ленобласти украинский агент мог быть пособником террористов в «Крокусе». Его искали больше трех недель. Десятого апреля он бросил машину и скрылся в лесополосе.
Как удалось выяснить ФСБ, мужчина приехал из Литвы и планировал теракты на объектах Министерства обороны России в Московском регионе, в волонтерском центре и на топливном терминале под Петербургом.
Литва
ВСУ
Россия
Мужчины
Машины
Теракт в «Крокусе»
Реклама
Реклама