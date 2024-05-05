«Он тут воров ловил». Вспыли подробности о ликвидированном под Петербургом агенте ВСУ | 360°

Криминал 05 мая 2024, 13:02 «Он тут воров ловил». Вспыли подробности о ликвидированном под Петербургом агенте ВСУ РИА «Новости»: ликвидированный в Ленобласти агент ВСУ сбежал из России в 2022-м Служба безопасности Украины

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Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Николай С., которого ликвидировали в Ленобласти, сбежал из России сразу после объявления частичной мобилизации в 2022 году. Раньше мужчина занимался ремонтом японских авто, рассказали РИА «Новости» его знакомые.

Николай руководил гаражным кооперативом «Стрела-2» в Подмосковье. Он работал механиком, специализировался на японских машинах.

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«Мы не общались тесно, а так да, машины к нему заезжали, „япошки“. Нормальный был человек. Он тут воров ловил», — рассказал один из собеседников агентства.

Он уточнил, что Николай по камерам вычислил злоумышленника, обворовавшего один из гаражей. После объявления частичной мобилизации мужчина в один день оставил все и уехал из России.

«Как мне сказали, он за один день ключи оставил и уехал», — рассказал знакомый.

Другие собеседники издания тоже подтвердили, что мужчина несколько лет занимался машинами, а потом исчез. Гараж он продал. Ходили слухи, что он уехал в Литву.

В Ленобласти злоумышленник готовился к теракту на топливном терминале в Тосненском районе. При задержании он оказал вооруженное сопротивление, поэтому правоохранителям пришлось его ликвидировать. Мужчина был агентом украинской разведки.

Позже стало известно, что убитый в Ленобласти украинский агент мог быть пособником террористов в «Крокусе». Его искали больше трех недель. Десятого апреля он бросил машину и скрылся в лесополосе.

Как удалось выяснить ФСБ, мужчина приехал из Литвы и планировал теракты на объектах Министерства обороны России в Московском регионе, в волонтерском центре и на топливном терминале под Петербургом.