Убитый в Ленобласти украинский агент мог быть пособником террористов в «Крокусе» | 360°

Криминал 03 мая 2024, 13:46 Убитый в Ленобласти украинский агент мог быть пособником террористов в «Крокусе» Mash: убитый в Ленобласти диверсант мог быть пособником террористов в «Крокусе» Пресс-служба ФСБ Москвы

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Убитого в Ленинградской области украинского агента подозревали в пособничестве террористам в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, агента украинской разведки искали больше трех недель. Десятого апреля он бросил машину и скрылся в лесополосе. В автомобиле мужчины обнаружили оружие и следы взрывчатого вещества. Кроме того, в вещах разыскиваемого нашли средства связи, через которые он общался с ГУР Минобороны Украины.

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Как удалось выяснить ФСБ, мужчина приехали из Литвы и планировал теракты на объектах Министерства обороны России в Московском регионе, в волонтерском центре и на топливном терминале под Санкт-Петербургом. При задержании в Гатчинском районе злоумышленник оказал вооруженное сопротивление, в результате его ликвидировали.

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео с боевиком.