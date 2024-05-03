Украинского агента военной разведки ликвидировали в Ленобласти | 360°

Важное 03 мая 2024, 11:48 Украинского агента военной разведки ликвидировали в Ленобласти ФСБ ликвидировала планировавшего теракт агента Украины в Ленинградской области

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Правоохранители ликвидировали агента украинской военной разведки, который планировал теракты на объектах Минобороны, в волонтерском центре и на топливном терминале в Ленобласти. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

«Пресечена преступная деятельность агента главного управления разведки минобороны Украины, члена запрещенной в РФ украинской террористической организации», — передали в ФСБ.

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Диверсант планировал серию терактов в России на объектах Министерства обороны России в Московском регионе и в добровольческом батальоне и его волонтерском центре в Петербурге. Его выявили во время «изъятия очередного схрона со средствами поражения» в Гатчинском районе Ленобласти. Мужчина готовился к теракту на топливном терминале в Тосненском районе региона.

При задержании он оказал вооруженное сопротивление. Злоумышленника нейтрализовали.

В гараже и квартире, которые преступник арендовал в Москве, правоохранители нашли взрывчатку и боеприпасы, а также банковскую карту SwedBank. С места происшествия изъяли оружие, взрывное устройство и средства связи с украинской разведкой. Террориста собирались вывезти из России после того, как он совершит преступление.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность иностранца, который планировал теракт в культовом еврейском учреждении Москвы. Боевиком оказался 22-летний иностранец. Мужчина оказал силовикам вооруженное сопротивление, его ликвидировали. Злоумышленник снимал квартиру недалеко от синагоги и хранил самодельное взрывное устройство под матрасом.

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