«Он с такими даже общаться бы не стал»: кто и за что убил студента в Омске

Мать убитого в Омске студента считает, что ее сын знал кого-то из убийц

Суд отправил под стражу четырех обвиняемых в убийстве студента в Омской области, еще двум меру пресечения изберут завтра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

На следующий день родители обратились в полицию в поисках сына. Однако тело обнаружили недалеко от Сыропятского тракта только 26 июня. Вскоре подозреваемых нашли и задержали. Всем им от 20 до 24 лет.

По данным следствия, 20 июня шестеро молодых людей связали седьмому руки скотчем, отвезли на пустырь и зарезали. Затем, чтобы замести следы, обмотали тело мусорными мешками и спрятали в яме.

Мать погибшего рассказала 360.ru, что сын был домашним ребенком и, вероятно, хорошо знал кого-то из своих убийц.

«Это далеко от города, 15 километров, он никогда так далеко не уезжал. Всегда где-нибудь рядом гулял, в кафе ходил с друзьями после занятий или домой заходил поесть. Всегда отписывался каждые полчаса», — заявила женщина.

Сама она в роковой день находилась в больнице, где восстанавливалась после инсульта. Ее муж — отец погибшего — собирался к ней. Когда сын неожиданно перестал выходить на связь, оба почувствовали неладное и бросились на поиски.

Позднее, придя к следователю, женщина увидела подозреваемых и пришла в ужас от их длинных волос и татуировок. Она не понимает, что могло связывать с ними ее сына.

«Он всегда был против татуировок и с такими даже общаться бы не стал. Кто-то просто его заманил и издевался над ним», — добавила мать убитого.

По версии следствия, убийцы хотели от своей жертвы денег. Они тщательно готовились к преступлению, купили все необходимое и разработали алиби. Однако их все равно вычислили.