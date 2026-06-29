«Он с такими даже общаться бы не стал»: кто и за что убил студента в Омске
Мать убитого в Омске студента считает, что ее сын знал кого-то из убийц
Суд отправил под стражу четырех обвиняемых в убийстве студента в Омской области, еще двум меру пресечения изберут завтра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
По данным следствия, 20 июня шестеро молодых людей связали седьмому руки скотчем, отвезли на пустырь и зарезали. Затем, чтобы замести следы, обмотали тело мусорными мешками и спрятали в яме.
На следующий день родители обратились в полицию в поисках сына. Однако тело обнаружили недалеко от Сыропятского тракта только 26 июня. Вскоре подозреваемых нашли и задержали. Всем им от 20 до 24 лет.
Убитому было 20, он учился на третьем курсе Омского государственного университета имени Достоевского.
Мать погибшего рассказала 360.ru, что сын был домашним ребенком и, вероятно, хорошо знал кого-то из своих убийц.
«Это далеко от города, 15 километров, он никогда так далеко не уезжал. Всегда где-нибудь рядом гулял, в кафе ходил с друзьями после занятий или домой заходил поесть. Всегда отписывался каждые полчаса», — заявила женщина.
Сама она в роковой день находилась в больнице, где восстанавливалась после инсульта. Ее муж — отец погибшего — собирался к ней. Когда сын неожиданно перестал выходить на связь, оба почувствовали неладное и бросились на поиски.
Позднее, придя к следователю, женщина увидела подозреваемых и пришла в ужас от их длинных волос и татуировок. Она не понимает, что могло связывать с ними ее сына.
«Он всегда был против татуировок и с такими даже общаться бы не стал. Кто-то просто его заманил и издевался над ним», — добавила мать убитого.
По версии следствия, убийцы хотели от своей жертвы денег. Они тщательно готовились к преступлению, купили все необходимое и разработали алиби. Однако их все равно вычислили.