В Омске семеро приятелей убили студента из-за денег

МВД: в Омске семеро знакомых заманили студента на пустырь и убили

Полицейские задержали в Омске подозреваемых в убийстве пропавшего студента. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в «Максе» .

О пропаже молодого человека в полицию сообщили 21 июня. Через пять дней правоохранители нашли тело с признаками насильственной смерти на заброшенной территории близ Сыропятского тракта.

Оперативники заподозрили группу из семи человек в возрасте 22-24 лет, с которыми погибший был знаком и общался. По данным полиции, злоумышленники заранее спланировали преступление, купили скотч, пакеты и перчатки, а также попытались обеспечить себе алиби. Они заманили жертву на пустырь, связали и убили несколькими ударами ножа.

Подозреваемых поместили в СИЗО, собранные материалы передали следователям.

Ранее в Кемеровской области ранее судимый мужчина убил топором соседку. Он предстанет перед судом.