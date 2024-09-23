Омские школьники сожгли вертолет на военной базе

Обещание вознаграждения в 20 тысяч долларов толкнуло двух 16-летних школьников на преступление. Юноши проникли на военную авиабазу, где кинули в вертолет Ми-8 бутылку с коктейлем Молотова. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Возгорание воздушного судна на военном аэродроме произошло в минувшую пятницу, 21 сентября. Сбежавших с места происшествия молодых людей задержали силовики.

В ходе допроса рассказали, что заказчик поджога вертолета связывался с ними через Telegram, а за выполнение задания пообещал заплатить 20 тысяч долларов. Но после совершения преступления заказчик удалил всю переписку, и денег юноши не получили.

По данным издания NGS55, подростки-поджигатели бросили бутылку с зажигательной смесью в вертолет на военном аэродроме Омск-Северный.

В первой половине сентября подобный случай с попыткой поджога вертолета произошел в Ноябрьске, где два ученика местной школы за вознаграждение в пять миллионов рублей облили Ми-8 горючей жидкостью и поднесли спичку. Молодые люди не учли возможность детонации паров и получили сильные ожоги. В результате их действий воздушное судно полностью сгорело.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что подростки действовали под внешним руководством. Он подчеркнул, что находящиеся под стражей юноши всегда были на хорошем счету, но, попав под влияние злоумышленников, испортили себе жизнь. Также глава региона жестко раскритиковал службы безопасности аэропорта, так как охранные системы обошли даже подростки.