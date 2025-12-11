Охранники Долиной напали на журналистов после ее концерта в Наро-Фоминске

Охранники певицы Ларисы Долиной напали на журналистов Telegram-канала Shot. ЧП призошло после концерта в Наро-Фоминске, сообщило издание .

«Сегодня вечером наши журналисты хотели задать вопросы про тайную недвижимость и квартиру Долиной, но на них налетели бородатые охранники певицы, начали хватать за руки и отнимать телефон», — говорится в публикации.

Shot обратил внимание, что народная артистка России игнорирует вопросы представителей СМИ о скандале с недвижимостью, налогах и своем тайном доме.

Певица на первом после суда концерте обратилась к фанатам

В официальных судебных документах указано, что Долина безоговорочно следовала указаниям мошенников. По их просьбе она продала квартиру.