«Вы меня поддерживаете». Долина на первом после суда концерте обратилась к фанатам

Лариса Долина провела свое первое сольное выступление после публичного заявления о судебной тяжбе вокруг продажи ее квартиры. Концерт состоялся во дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске и стал символическим возвращением певицы на сцену после масштабного скандала и последовавшей волны критики.

«Если вы пришли, значит, неравнодушны ко мне и моему творчеству. А значит — вы меня поддерживаете. Это совершенно бесценно. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что этот вечер будет таким же теплым и сердечным, с каким настроением я сейчас вышла на сцену. Потому что творчество и музыка спасают от всего самого плохого. Я надеюсь, и вас тоже», — сказала артистка.

Певица говорила эмоционально, но уверенно, а зал встречал ее теплыми аплодисментами — концерт стал первой очной встречей с публикой после резонансной истории, получившей широкое обсуждение в соцсетях.

По данным РИА «Новости», во время концерта зрители из задних рядов неоднократно просили Долину исполнить «Погоду в доме». Спустя два часа после начала выступления она откликнулась, и зал подпел знаменитые строки вместе с артисткой. Песня стала своеобразным символом интернет-флешмоба, возникшего на фоне споров вокруг ее квартирной сделки.

История получила широкий резонанс после того, как покупательница квартиры Полина Лурье заявила, что остается и без жилья, и без средств, тогда как суд встал на сторону Долиной, признав сделку недействительной.

По версии следствия, летом 2024 года артистка продала квартиру в центре Москвы под давлением телефонных мошенников и передала им деньги. Широкую известность история получила как пример «эффекта Долиной»— серии решений, когда суды возвращают жилье прежним владельцам, а добросовестные покупатели остаются и без квартиры, и без денег.