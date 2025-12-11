Мошенники смогли заставить Долину безоговорочно выполнять свои требования

Певица Лариса Долина безоговорочно следовала указаниям мошенников. По их просьбе она продала квартиру, указано в официальных судебных документах, сообщало РИА «Новости» .

«Согласно указаниям <…> Долина Л. А. осуществила переводы денежных средств со своего расчетного счета <…> в общей сумме 103 990 880 рублей, большая сумма переводов осуществлена через мобильное приложение, <…> другая часть денежных средств передана Долиной Л. А. наличными неизвестным ей лицам», — говорится в материалах дела.

Летом прошлого года Долина оказалась в центре скандала, когда рассказала о том, что стала жертвой мошенников. Преступники обманом заставили ее продать квартиру в центре Москвы.

В течение четырех месяцев они обрабатывали артистку, убеждая ее переводить деньги на якобы «безопасные» счета. В итоге она передала курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб составил не менее 317 миллионов рублей.

Россияне осудили артистку за то, что она выиграла суд о праве на жилье у матери-одиночки. Это решение вызвало у многих шок и недоумение. В соцсетях люди признались, что не ожидали такого поступка от звезды. Кроме того, пользователи начали вспоминать и другие спорные ситуации и конфликты, связанные с певицей.