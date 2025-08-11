Одну из бомб для убийства военного завербованные ГУР россиянки замаскировали под шахматы

СБУ и ГУР пытались использовать пятерых пожилых россиянок буквально в качестве живых бомб для терактов против военнослужащих. Предварительно женщин обобрали, заставив отдать свои сбережения и продать жилье. Об этом сообщили сегодня в ФСБ, предоставив несколько видео с пострадавшими. На одной из записей видно, что СВУ маскировали в том числе под коробку с шахматами.

Шахматную доску планировалось подарить военному, а при раскрытии ее должен был прогреметь взрыв. Другая пенсионерка должна была проверить, сработала ли бомба.

«По замыслу спецслужб Украины для совершения терактов пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим бомбы, закамуфлированные под бытовые предметы, подрыв которых также привел бы и к гибели исполнителей, использовав их  в качестве так называемых „живых бомб“», — подчеркнули в ведомстве.

