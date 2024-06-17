Одному из взятых в заложники сотрудников ростовского СИЗО оказали медпомощь

Освобожденные из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону сотрудники ФСИН чувствуют себя хорошо

Сотрудники СИЗО в Ростове-на-Дону, которых ранее взяли в заложники террористы, находятся в удовлетворительном состоянии. Только одному из них потребовалась медпомощь, мужчина получил незначительные травмы, сообщил источник ТАСС .

«Сотрудники в удовлетворительном состоянии. Одному не потребовалась помощь, второму была оказана амбулаторно [разовая медицинская помощь], несерьезные травмы», — сказал он.

Заключенные схватили двух сотрудников — младшего инспектора и начальника оперативного управления областного УФСИН. Один из них, Александр Богма, приехал на переговоры с террористами. Пресс-служба ФСИН заявила, что они не пострадали во время штурма. Источник РИА «Новости» сообщил, что один из мужчин отделался царапиной.

Преступников ликвидировали. Трое из них попали в изолятор два года назад по делу о подготовке подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики. Их похоронят в специальном порядке, без оповещения родственников о местонахождении могил.