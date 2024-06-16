Тела ликвидированных в ростовском СИЗО террористов похоронят тайно

Адвокат Аграновский: тела преступников из ростовского СИЗО не отдадут родным

Фото: РИА «Новости»

Тела ликвидированных террористов, которые захватили ростовский СИЗО и взяли заложников, не будут передавать семьям. Об этом РИА «Новости» заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

Он объяснил, что место захоронения преступников будут держать в тайне. Согласно закону «О погребении и похороненном деле», погибших во время терактов преступников хоронят в специальном порядке, который установило правительство.

«Тела указанных лиц для захоронения не выдаются, и о месте их захоронения не сообщается», — прокомментировал ситуацию правозащитник.

Ранее RT сообщил, что во время специальной операции ликвидировали всех заключенных, которые захватили изолятор. Перед этим Telegram-канал Shot заявлял, что погибли двое террористов.

Всех заложников спасли, их жизни ничего не угрожает. Один из них — начальник оперативного управления областного УФСИН Александр Богма.

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