Стали известны подробности о заложниках в ростовском СИЗО

Shot: один из заложников в СИЗО изначально прибыл на переговоры с террористами

Один из заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону изначально прибыл туда на переговоры с террористами. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Сперва захватчики удерживали только младшего инспектора — 23-летнего молодого человека. Вторым заложником оказался начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.

Позже на переговоры приехал имам Духовного управления мусульман по региону Мухаммед Бикмаев. Он просил террористов сложить оружие, но переговоры зашли в тупик.

Затем силовики начали штурм. В результате заложников освободили, а террористов ликвидировали.

Тела захватчиков не станут передавать родственникам. Террористов похоронят тайно, сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.