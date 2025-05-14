Одного из самых богатых «молочников» Саратовской области задержали в Шереметьеве

По его информации, инцидент произошел 10 мая. Байзульдинов пытался вылететь из России в Катар, но при себе у него была сумка с 1,625 миллиона рублей, которую бизнесмен не задекларировал.

За эту махинацию Байзульдинову теперь грозит до двух лет лишения свободы. Сам фигурант комментировать ситуацию нам отказался.

По данным 360.ru, что сумке Байзульдинов проследовал в «зеленый» коридор зала вылета аэропорта Шереметьево, но не задекларировал наличные денежные средства в сумме 30,1 тысячи долларов. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

Предприятие в Саратовской области, которым владеет Байзульдинов, в 2023 году вошло топ-30 производителей молока. В прошлом году выручка «Племзавод „Трудовой“ составила 3,8 миллиарда рублей, а чистая прибыль — около 600 миллионов рублей.

Ранее мэра Новочеркасска Юрия Лысенко арестовали по подозрению в коррупции.