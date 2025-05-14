Мэра Новочеркасска Юрия Лысенко арестовали по подозрению в коррупции

Главу Новочеркасска Ростовской области Юрия Лысенко задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщили в Следственном комитете .

Правоохранители задержали Лысенко вечером 13 мая. По версии следствия, он вымогал восемь миллионов рублей.

Как сообщил сайт 161.ru, следственный комитет проводит обыски в жилище главы города. Ранее силовики уже обследовали его рабочее место. Наблюдение за чиновником велось давно — ранее его допрашивали по делам о земельных махинациях.

Чиновника задержали до суда, на котором изберут меру пресечения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание за такие преступления — 15 лет колонии.

Лысенко возглавил Новочеркасск в 2020 году. Его предшественника, Игоря Зюзина, также судили за коррупцию и в 2023 году приговорили к восьми годам колонии.

Ранее по обвинению в получении взятки задержали министра транспорта Бурятии Александра Гоге.

