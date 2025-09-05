Одного из руководителей Южного научного центра заподозрили в хищении денег

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону одного из руководителей Южного научного центра РАН, заподозрив его в хищении денег. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным следствия, мужчина получил от Российского научного фонда гранты и вознаграждения для сотрудников, которые фактически ничего для этого не сделали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Задержанному грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее бывшего вице-губернатора Смоленской области Геннадия Гендина заподозрили в хищении 3,8 миллиона рублей у Союза адвокатов МЭКА. Перед этим чиновника обвинили еще и в мошенничестве в особо крупном размере.