Бывшего вице-губернатора Самарской области заподозрили в хищении 3,8 млн рублей

Бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Фигуранта заподозрили в хищении 3,8 миллиона рублей, потерпевшей стороной стал Союз адвокатов МЭКА, уточнил источник агентства.

По его словам, следствие считает, что подозреваемый получил деньги за содействие в получении разрешения на проведение градостроительных работ и распорядился ими по своему усмотрению.

Ранее Гендин также стал обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере на 100 миллионов рублей. Правоохранители установили, что бывший вице-губернатор получал средства за помощь в получении разрешения на проведение градостроительных работ, свою вину он не признал.

После ухода с государственной службы Гендин стал крупным бизнесменом.

Неделю назад бывшего замгубернатора Челябинской области задержали за мошенничество.