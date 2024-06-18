Убийцам Моторолы запросили пожизненные сроки

Прокурор запросил от 24 лет до пожизненного для обвиняемых в убийстве Моторолы

Прокурор запросил для обвиняемых в убийстве комбата Моторолы (Арсена Павлова) и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко наказание сроком от 24 лет до пожизненного лишения свободы. Сами фигуранты дела не признали свою вину, сообщило РИА «Новости» .

Уголовное дело о покушении на Захарченко и убийстве Моторолы рассматривает Южный окружной военный суд. Во вторник, 18 июня, четверо подсудимых — Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен — выступили с последним словом.

Погорелов заявил, что не имел отношения к убийству Моторолы, а признание якобы подписал под пытками. По словам Чурилова, он проходил по этому делу в качестве свидетеля, а потом стал обвиняемым, хотя никого не убивал. Тимошенко и Ен также не признали свою вину.

Прокурор попросил суд назначить обвиняемым срок от 24 лет колонии строгого режима до пожизненного лишения свободы. Суд удалился в совещательную комнату. Приговор огласят 19 июня в 10:00.

В Харьковской области российские военные уничтожили двух бойцов элитного полка ВСУ, причастных к убийству Моторолы, — Константина Михальчука и Дениса Бея.