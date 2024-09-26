Одного из фигурантов дела Wildberries отпустили домой

Арестованный за дебош возле больницы, куда госпитализировали пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries, вернулся домой. Мосгорсуд отменил Адаму Ведзижеву заключение на 15 суток на основании справки о проблемах со здоровьем, сообщило РИА «Новости» .

Таганский суд Москвы арестовал Ведзижева и еще нескольких человек на 15 суток. Они пытались проникнуть в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда привезли участников конфликта у офиса Wildberries, а при задержании оказали сопротивление полиции.

Адвокаты обжаловали решение суда. Они принесли справку от 5 августа 2013 года о состоянии здоровья Ведзижева. Мосгорсуд освободил его от отбывания административного ареста.

Следователи предъявили обвинение 33 задержанным за потасовку у офиса маркетплейса. Один из фигурантов дела заявил, что оказался возле места ЧП случайно.