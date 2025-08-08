Одно преступление на двух братьев. Участник ОПГ отправился в СИЗО из Таиланда

На скамью подсудимых в Приморье отправили Александра Вербу, искать его пришлось в Таиланде. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, Александр действовал вместе с братом Владиславом в составе преступной группировки. Бандиты вымогали деньги у бизнесменов несколько лет, начали они в 2008 году.

Братьев подвела жадность. В 2013-м они потребовали у арсеньевского предпринимателя шесть миллионов рублей. Тот всю сумму собрать не смог и преступники забрали у него сельхозтехнику, грузовик и личный внедорожник.

В другом эпизоде братья попытались забрать у бизнесмена еще около пяти миллионов рублей. Тот расплатился квартирой, участком земли и правами на аренду леса.

Лидером группировки выступал Владислав Верба. Его в марте 2025 года приговорили к 15 годам тюрьмы. Александр Верба сумел сбежать.

В апреле мужчину задержали в Таиланде, а затем экстрадировали в Россию. Теперь его дело рассмотрит суд в Арсеньеве.

Ранее жительница Мелитополя получила 18 лет за подготовку теракта.