Жительница Мелитополя получила 18 лет за подготовку теракта

Жительницу Мелитополя Дарью Кулик приговорили к 18 годам общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей за подготовку теракта против сотрудников управления ФСБ по Запорожской области. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным следствия, летом 2023 года с Кулик связался представитель СБУ и предложил сотрудничество. По его заказу она собирала информацию о российских военных и сотрудниках спецслужб в городе, а потом купила вещества для приготовления коктейля Молотова и спрятала в тайнике.

Однако поджечь здание управления женщина не успела — ее задержали.

Ранее Московский городской суд приговорил супружескую пару к 15 и 17 годам лишения свободы за сбор информации о военных в столичном регионе. Их судили по статье о государственной измене, а женщину — еще и о хранении наркотиков.