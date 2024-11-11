В Московской области пресекли деятельность участников движения АУЕ
Правоохранительные органы пресекли деятельность участников движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)* в одном из СИЗО Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФСИН по Подмосковью.
Пресечением незаконной деятельности занимались сотрудники регионального ГУ ФСИН, ЦПЭ и Росгвардии. По информации ведомства, жители Орехово-Зуева и Егорьевска пропагандировали криминальную субкультуру в одном из подмосковных следственных изоляторов.
После случившегося возбудили уголовное дело по статье «организация деятельности экстремистской организации». Подозреваемых арестовали.
Ранее подпольную ячейку приверженцев АУЕ* выявили в Калмыкии. По данным следователей, группа готовила серию нападений.
*«Арестантское уголовное единство» (АУЕ) — движение, признанное экстремистским на территории России.