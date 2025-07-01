Спецназ нагрянул к азербайджанскому бизнесмену в Воронеже

Группа спецназа взяла штурмом дом уроженца Азербайджана бизнесмена Юсифа Халилова. Официального подтверждения о его задержании пока нет, сообщил Telegram-канал Baza.
По данным издания, азербайджанец владеет одним из городских ресторанов. Также он является совладельцем Алексеевского рынка.
Ряд СМИ Азербайджана сообщили о задержании Халилова, так это или нет, неизвестно.
В этот же день стало известно о задержании главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Силовики провели операцию рядом с ТЦ «Баку Плаза» в Екатеринбурге.
В минувшие выходные в Екатеринбурге задержали шестерых азербайджанцев. В СК сообщили, что фигуранты проходят по делу об убийствах. Мероприятия могут быть связаны с преступлением 2001 года.
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