Уголовные дела завели после нападения на участок на выборах в Абхазии

Правоохранители завели уголовные дела по факту нападения на избирательный участок в Абхазии. Одной из ключевых стала статья, относящаяся к терроризму, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Сегодня в ходе второго тура выборов и последующего подсчета результатов произошли новые нападения на граждан России, имеющих также гражданство Абхазии», — говорится в сообщении.

По данным СК, зарегистрировали несколько фактов угроз жизни и порчи урн с бюллетенями. Личности большинства подозреваемых уже установили, сейчас принимаются меры для их задержания.

Ранее группа злоумышленников совершила нападение на избирательный участок в Абхазии. Они повредили урну и скрылись на машинах. Полицейские задержали двоих нападавших.

Второй тур выборов провели в республике 1 марта. За пост президента борются оппозиционер Адгур Ардзинба и политик Бадра Гунба. Последний обвинил сторонников Ардзинбы в попытке пытались помешать работе пунктов для голосования в селах Махадыр, Гячрыпш и Аракич.