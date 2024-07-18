Один из напавших на депутата Матвеева в Самаре мигрантов оказался рецидивистом

Депутат Матвеев заявил о трех судимостях у одного из напавших на него мигрантов

Михаил Матвеев коммент
Фото: Михаил Матвеев коммент/Telegram

Самарские правоохранители установили личности и задержали мигрантов, напавших и ударивших по голове депутата Госдумы Михаила Матвеева. Среди них оказался трижды судимый рецидивист. Об этом пострадавший народный избранник сообщил в своем Telegram-канале.

Матвеев еще раз напомнил, что он стал свидетелем, как мигранты избивали прохожих на улице Самары. Вместе с водителем он вмешался и пытался остановить трех молодых людей. Но сделать ничего не успел, потому что один из иностранцев нанес депутату удар по голове.

«Как выясняется, ударили камнем», — написал Матвеев.

Он подтвердил, что следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве и задержали нападавших. Депутат подчеркнул, что никому не советует лезть с голыми руками к мигрантам, у которых в руках палки и бутылки.

«Мигрантская преступность на улицах среди бела дня уже доводит до того, что депутат Госдумы вынуждены в нее лично вмешиваться», — подчеркнул Матвеев.

После ранения пострадавшего депутата забрали прибывшие на место врачи скорой помощи. В комментарии 360.ru Матвеев рассказал, что ему зашили рану и попросили пройти обследование на сотрясение головного мозга. После к нему больницу приехал следователь, чтобы записать его показания.

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