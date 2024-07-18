СК завел дело после нападения мигрантов на депутата Матвеева в Самаре

Уголовное дело о хулиганстве завели в Самаре после нападения мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК .

В ведомстве подчеркнули, что всех участников конфликта задержали. Сейчас криминалисты устанавливают все обстоятельства происшествия. В ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения.

Расследование уголовного дела взяла под контроль областная прокуратура. В пресс-службе ведомства сообщили, что на место происшествия прибыл прокурор Промышленного района города Владимир Исаев.

О нападении трех молодых людей Матвеев сообщил в своем Telegram-канале. Там же он опубликовал этот момент. По его словам, вооруженные палкой мигранты избивали прохожих. Чтобы их остановить, он вышел из машины вместе со своим водителем, но успел только достать удостоверение, как получил удар по голове.

До приезда полиции Матвеев и его водитель задержали одного из нападавших. В ходе общения они выяснили, что молодой человек приехал из Узбекистана, но получил российское гражданство.

Матвеева забрали в больницу, где врач ему сообщил, что он получил удар бутылкой. Сам депутат в комментарии 360.ru заявил, что до сих пор находится в больнице и ждет обследования для проверки на сотрясение головного мозга. После он уточнил, что в больницу к нему приехал следователь.