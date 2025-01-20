Один из фигурантов по делу об убийстве Кириллова обжаловал арест

Один из новых фигурантов по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова подала жалобу на свой арест. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Падиева Рамазана Бекхановича», — сказал собеседник агентства.

Басманный суд Москвы 16 января принял решение об аресте двух новых фигурантов по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Заседание прошло в рамках уголовного дела, а арестованных — Падиев и Точиев — задержали до 17 февраля. Во время заседания Падиев утверждал, что не имеет отношения к случившемуся.

Падиев и Точиев обвиняются по статьям «Терроризм, повлекший смерть», «Незаконный оборот взрывчатки организованной группой», «Незаконное изготовление взрывчатки организованной группой».

В СК России сообщили, что утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве подорвали взрывчатку, заложенную в самокат, который стоял у подъезда жилого дома. Погибли Кириллов и его помощник.

На следующий день задержали предполагаемого исполнителя теракта — Ахмаджона Курбанова. Он признался, что его завербовали украинские спецслужбы, которые пообещали ему 100 тысяч долларов и возможность выехать в Европу.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, Падиев и Точиев снимали для него комнату в хостеле.

Ранее отец Рамазана Падиева заявил, что не верит в виновность сына. Он рассказал, что подозреваемый несколько лет назад уехал из Ингушетии в Москву, где якобы работал охранником. До этого стало известно, что брата обвиняемого по делу об убийстве Кириллова Точиева судили за разбой.