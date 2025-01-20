«Не верю в это». Родители арестованного по делу об убийстве Кириллова рассказали о сыне

Отец арестованного по делу об убийстве Кириллова не поверил в его виновность

Отец Рамазана Падиева, который был арестован по делу об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, не верит в виновность сына. Об этом он сообщил РИА «Новости» .

«Никогда ничего плохого не мог он сделать, это сто процентов. Я не верю в это. Такого у нас не было», — заявил 60-летний Бекхан Падиев.

Его супруга поддержала мнение мужа. Отец подозреваемого уточнил, что его сын несколько лет назад уехал из Ингушетии в Москву, где якобы работал охранником.

Следственный комитет 16 января сообщил о задержании двух новых подозреваемых в рамках расследования уголовного дела об убийстве Игоря Кириллова. Речь шла о Батухане Точиеве и Рамазане Падиеве, которых в тот же день арестовал Басманный суд Москвы.

Согласно версии следствия, они сняли комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, которого арестовали в декабре минувшего года. Кроме того, мужчины получили от куратора деньги для него.

Их обвиняют по статьям о теракте, незаконном обороте взрывчатки и ее незаконном изготовлении.

У родного брата Батухана Точиева есть судимость за причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, а также за угон автомобиля.