Брата обвиняемого по делу об убийстве Кириллова Точиева судили за разбой

У родного брата Батухана Точиева, обвиняемого в соучастии в теракте, при котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, была судимость. Его судили за причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и угон автомобиля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Сулеймана Точиева в 2019 году приговорили в Москве к двум годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. В ходе ссоры он ударил оппонента предметом, похожим на нож.

В результате Точиев извинился перед потерпевшим, полностью признал вину, добровольно возместил материальный ущерб и загладил моральный вред, а также согласился на рассмотрение дела в особом порядке, чтобы получить более мягкое наказание.

В августе 2020 года мужчина вышел на свободу, а спустя два года в составе организованной группы похитил мобильные телефоны и 3,7 миллиона рублей у двух человек в Томске. Тогда Точиев вновь заключил досудебное соглашение и признал вину.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб около подъезда дома на Рязанском шоссе Москвы при взрыве самодельной бомбы, спрятанной в припаркованном самокате.