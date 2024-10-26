Один из бежавших заключенных из липецкой колонии оказал сопротивление

Полиция применила оружие против одного из сбежавших из ИК-2 в Липецкой области

Один из сбежавших заключенных из исправительной колонии в Липецкой области при задержании оказал сопротивление полиции. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Мои коллеги в Липецкой области задержали еще двух сбежавших из исправительной колонии. Они скрывались рядом с поселком Улусарка Задонского района. Один из беглецов при задержании оказал сопротивление и попытался скрыться, полицейские применили табельное оружие. С огнестрельным ранением фигуранта доставили в медицинское учреждение», — сказала она.

Волк подчеркнула, что розыск остальных беглецов продолжается.

Утром 26 октября стало известно о бегстве шести заключенных из липецкой колонии общего режима. Правоохранители задержали двух мужчин в регионе, а еще двух — в Тамбовской области.

Ранее в Сети появились кадры туннеля, по которому осужденные покинули колонию.