Обвиняемый во взяточничестве замгубернатора Тюменской области подписал контракт

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, которого обвиняют во взяточничестве, подписал контракт о прохождении военной службы в ВС России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«В настоящее время Вахрин освобожден из-под стражи… в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации», — сказано в официальных судебных документах.

Ранее суд продлил Вахрину срок содержания под стражей до 6 мая.

Летом прошлого года Вахрин пытался скрыться от следствия. Он предпринял попытку сбежать в ночное время, на следующий день после возбуждения против него уголовного дела.

По версии следствия Вахрин, находясь в должности замгубернатора в декабре 2022 года получил взятку в виде имущественной выгоды в размере 18,7 миллиона рублей при приобретении двух квартир в Тюмени. Вероятным взяткодателем указали директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка. Вахрин и Гоцык признали вину.