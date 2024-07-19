Обвиняемый во взяточничестве экс-замглавы Генштаба Шамарин частично признал вину

Проходящий по уголовному делу о получении взятки генерал-лейтенант Вадим Шамарин, которого ранее отстранили от должности начальника Главного управления связи — замначальника Генштаба ВС РФ, частично признал вину. Об этом сообщил «Коммерсант».

Шамарина обвиняют в получении взятки в размере 36 миллионов рублей, но сам генерал утверждает, что получил только 19 миллионов рублей от пермского телефонного завода «Телта». Кроме того, с квалификацией предъявленного ему обвинения он категорически не согласен, уточнило издание.

По версии следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года гендиректор предприятия Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина передали генералу 36 миллионов рублей «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство».

Посредником выступил экс-начальник 1-го управления Главного управления связи МО РФ генерал-майор Александр Оглоблин. Последний проходит по делу свидетелем. Высоков и Гришина были арестованы.

Самого Шамарина арестовали в мае. Суд оставил его под стражей до 21 октября. Его защита просила перевести генерала под домашний арест, но следствие в ходатайстве о продлении ареста указало, что в случае освобождения от Шамарина могут начать поступать угрозы жизни и здоровью.

Ранее Минобороны подало в суд на ОАО ПТЗ «Телта» на сумму 38,8 миллиона рублей.