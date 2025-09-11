Обвиняемый в убийстве «Мисс Самарская полиция» умер в тюремной больнице

Kp.ru: скончался обвиняемый в убийстве полицейской у клуба «Карамболь» в Самаре

В Самаре в тюремной больнице скончался обвиняемый в убийстве «Мисс Самарская полиция» Ирины Янковской. Об этом сообщил сайт «КП-Самара» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Умер обвиняемый в убийстве „Мисс Самарская полиция — 2019“. Роман Каверин скончался в больнице при исправительном учреждении в двадцатых числах августа», — указали в публикации.

Каверина обвиняли в убийстве инспектора по делам несовершеннолетних, совершенном в ночь на 2 ноября 2022 году возле ночного клуба «Карамболь». Он приставал к девушке, но та отказалась знакомиться. Каверин ударил ее ножом в область груди.

В ходе следствия обвиняемый частично признал свою вину, но заявлял, что якобы действовал в рамках самообороны. Эта версия не подтвердилась.

Судебное разбирательство инициировали в Советском районном суде Самары в августе 2023 года, но заседания неоднократно переносили. Этой весной производство по делу приостановили, указав в качестве причины «психическое расстройство или иная тяжелая болезнь», из-за которой Каверин не смог явиться в суд.

