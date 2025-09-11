Петербуржец пойдет под суд за попытку взыскания долга необычным способом

В Санкт-Петербурге гражданину предстоит ответить перед законом за нападение на соседа. Мужчина избил товарища толкушкой для картофеля из-за конфликта по поводу долга и повредил его планшет. Об этом написала Neva.Today .

В Красносельском районе прокурорская служба утвердила обвинительный акт в отношении 32-летнего местного жителя. Его обвиняют по статье 119 УК РФ (угроза убийством) и статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба).

Так, 12 февраля 2025 года обвиняемый повалил соседа на пол в коммунальной квартире на улице Пионерстроя и угрожал ему убийством. Он использовал толкушку для картофеля, чтобы нанести несколько ударов пострадавшему. Вдобавок он сломал планшет соседа, швырнув устройство на пол. Мужчина утверждает, что конфликт возник из-за нежелания соседа возвращать долг.

Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.