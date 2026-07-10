Обвиняемый в отравлениях в Балашихе попросился на СВО

Обвиняемый в отравлениях в Балашихе Миссюра попросился на СВО

Обвиняемый в отравлениях родственников и друзей в Балашихе Артем Миссюра на заседании суда в пятницу попросил отправить его в зону СВО. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.

Также Миссюра попросил прощения у потерпевших и родителей за свои поступки.

По версии следствия, 26-летний Миссюра имел кредитные обязательства на сумму около трех миллионов. Он решил завладеть имуществом родственников и разработал план их отравления. С января по июнь 2024 года мужчина подмешивал вещества в напитки и еду своих близких.

Миссюра признал свою вину в полном объеме, но подчеркивал, что преследовал цель навредить отчиму, который давил на него психологически.

Ранее стало известно, что на похоронах отравленных родственников злоумышленник демонстративно скорбил, при этом уже тайно планировал следующие убийства.