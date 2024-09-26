Обвиняемый в нападении на полицейского Татер отказался от гражданства США

Американец Джозеф Татер, которого обвинили в нападении на полицейского, заявил в зале суда, что отказывается от гражданства США. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Он попросил американских дипломатов, пришедших на слушание, уйти.

«Я больше не гражданин США, я прошу вас покинуть зал суда», — подчеркнул мужчина.

В августе Татера задержали в Москве за мелкое хулиганство и насилие против представителя власти. На требование полицейского предъявить документы американец ответил отказом и ударил его. В отделе полиции Татер не успокоился, стал бить по стеклу и ругаться матом.

Ранее стало известно, что суд отклонил жалобу 46-летнего дебошира и оставил его под стражей до 14 октября. Сам Татер так и не признал вину.