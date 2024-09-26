Суд оставил под стражей напавшего на полицейского в Москве американца Татера

Московский городской суд оставил под стражей 46-летнего американца Джозефа Татера, которого обвинили в нападении на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Мосгорсуд подтвердил решение Мещанского районного суда Москвы в отношении Татера, отклонив его апелляционную жалобу.

По данным следствия, 14 августа Татера задержали и доставили в полицейский участок после конфликта в гостинице, где ему отказали в заселении из-за отсутствия миграционной карты. Уже в отделе он напал на капитана полиции, который пытался успокоить мужчину.

В результате драки возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». На следующий день Мещанский суд Москвы поместил американца под стражу до 14 октября по делу о мелком хулиганстве. Татер свою вину не признал.