Суд оставил под стражей напавшего на полицейского в Москве американца Татера

Московский городской суд оставил под стражей 46-летнего американца Джозефа Татера, которого обвинили в нападении на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
Мосгорсуд подтвердил решение Мещанского районного суда Москвы в отношении Татера, отклонив его апелляционную жалобу.
По данным следствия, 14 августа Татера задержали и доставили в полицейский участок после конфликта в гостинице, где ему отказали в заселении из-за отсутствия миграционной карты. Уже в отделе он напал на капитана полиции, который пытался успокоить мужчину.
В результате драки возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». На следующий день Мещанский суд Москвы поместил американца под стражу до 14 октября по делу о мелком хулиганстве. Татер свою вину не признал.
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