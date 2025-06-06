Обвиняемый в нападении на полицейского американец сбежал из психбольницы и покинул Россию

Гражданин США Джозеф Татер, которого обвинили в нападении на полицейского в Москве, выписался из психиатрической больницы и покинул территорию России. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Татеру каким-то образом удалось выйти из медицинского учреждения, куда он был отправлен по решению Мещанского суда Москвы на принудительное лечение», — заявил собеседник агентства.

Источник ТАСС в медицинских кругах заявил о том, что медики приняли решение о выписке Татера из психиатрической клинической больницы имени Алексеева на амбулаторное лечение, поскольку оснований для продолжения его госпитализации не было.

На данный момент местонахождение американца неизвестно.

Прошлым летом иностранца задержали за мелкое хулиганство и насилие против представителя власти. Он ударил правоохранителя на требование предъявить документы. Американца доставили в отдел полиции, где Татер принялся бить по стеклу и ругаться матом.

Во время заседания суда по его делу в сентябре американец заявил, что отказывается от гражданства США и приехал в Россию за политическим убежищем. Несколько месяцев он провел в СИЗО, а после мужчину отправили на принудительное лечение.