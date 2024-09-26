Обвиняемый в избиении полицейского сын миллиардера Бажаева вышел из СИЗО

Ставший фигурантом дела о применении насилия в отношении представителя власти сын российского миллиардера Тимур Бажаев освободился из-под ареста под обязательство о явке. Об этом со ссылкой на источники сообщил РБК .

Собеседники журналистов заявили, что молодой человек подписал обязательств о визите к следователям или в суд по первому требованию. Кроме того, Бажаева обязали сообщать криминалистам о смене места жительства.

Источники уточнили, что освобождение фигуранта дела произошло после передачи материалов в центральный главк Следственного комитета из московского управления.

Сын владельца компании «Русская платина» Тимур Бажаев провел в следственном изоляторе 60 дней. В четверг, 26 сентября закончилась назначенная судом мера пресечения. По неизвестной причине следователи продления ареста не запросили.

Бажаева обвинили в применении насилия в отношении сотрудника полиции. По версии следствия, молодой человек напал на правоохранителя около стадиона «Лужники». Так он отреагировал на требование силовика не пытаться обойти рамки металлодетектора.

В ходе судебного заседания Бажаев заявил, что первым на него напал полицейский. Свою вину задержанный не признал.