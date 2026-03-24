Обвиняемый по делу о смертельном пожаре в Москве полностью признал вину

СК: обвиняемый по делу о гибели людей при пожаре в центре Москвы признал вину

Обвиняемый по делу о гибели людей при пожаре в многоэтажном доме в центре Москвы полностью признал свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе главка СК по столице.

«В ходе допроса он указал, что курил в квартире. По его неосторожности загорелось кресло», — отметили в ведомстве.

В СК уточнили, что мужчине предъявили обвинение о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Следствие планирует настаивать на избрании меры пресечения в виде ареста.

Пожар в жилой многоэтажке на Николоямской улице произошел утром в понедельник, 23 марта. Огонь охватил лифтовый холл и лестничную клетку второго этажа. Жертвами стали четыре человека и еще трое пострадали.

По информации ТАСС, подозреваемым оказался цирковой артист. Следователи в рамках расследования назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.