Обвиняемых в жестоком убийстве жительницы челябинского поселка арестовали

Челябинский суд арестовал главу поселения и депутата с сыном по делу об убийстве

Обвиняемые по делу о похищении и убийстве 46-летней жительницы поселка Рымникский Челябинской области глава сельского поселения, муниципальный депутат и его сын отправились в следственный изолятор до 24 апреля. Как сообщила пресс-служба областного главка СК , такое решение принял суд по ходатайству криминалистов.

По версии следствия, трое пьяных мужчин похитили жительницу поселка из ее дома в воскресенье, 23 февраля, а после жестоко с ней расправились. Причиной стал недавно возникший конфликт.

За несколько дней до нападения погибшая на своей странице в социальной сети опубликовала видео с попыткой неизвестного мужчины, вооруженного металлическим прутом, проникнуть на ее придомовой участок. Незваного гостя женщина отогнала с помощью вил, громко требуя, чтобы он оставил ее в покое.

Сестра погибшей в комментарии 360.гu заявила, что конфликт между главой поселения и ее родственницей длится еще со школы. Он прекратился только на несколько лет, когда сестра переехала в город.

После вынужденного возвращения бывший соперник устроил ей тралю, к которой привлек своих знакомых. Родственница убитой подчеркнула, что обращения в полицию не помогали и все закончилось жестокой расправой.